Savcı istedi, mahkeme kabul etti: 35 kişinin katledildiği Madımak Katliamı davası düştü

Madımak Katliamı davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Talebin kabul edilmesiyle dava düştü.

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Savcı istedi, mahkeme kabul etti: 35 kişinin katledildiği Madımak Katliamı davası düştü

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği katliama ilişkin son dava, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Ana davadan ayrılan ve firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak Katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün yapılıyor.

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SAVCI DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Madımak Katliamı davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti ara verdi.

DAVA DÜŞTÜ

Sivas Madımak katliamı davasında mahkeme heyeti savcının zaman aşımı talebini kabul etti. Üç firari sanığın yargılandığı dava düştü.

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