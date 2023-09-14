Müşteriler dikkat: THY sisteminden Airbus hacklendi!

USDoD adlı hacker grubu, bir Türk Hava Yolları (THY) çalışanının hesabını ele geçirerek Airbus'un sistemine girdi.

Hacker grubu buradan da uçak üreticisi firmasının diğer müşterilerinin tüm bilgilerini ele geçirdi. Ele geçirilen Airbus satıcılarının adları, adresleri, telefon numaraları ve daha fazla bilgi, bir hacker forumunda halka açık olarak yayımlandı.

Konuyla ilgili olarak Airbus tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Airbus müşterilerinden biri ile ilgili bir BT hesabının hacklenmesi ile ilgili soruşturma başlattık. Söz konusu hesap bu müşterinin özel erişime sahip olduğu bir Airbus web portalından iş dokümanları indirmek için kullanılmaktaydı. Sistemlerimizin tehlikeye girmesini önlemek için güvenlik ekiplerimiz tarafından sorun hızlıca giderildi ve ileriye yönelik önlemler alındı. Yüksek teknoloji ve sanayi sektörlerinde önemli bir yeri olan Airbus, kötü niyetli kişi veya grupların hedefi haline gelebilmektedir. Airbus olarak siber güvenliğe ciddi anlamda önem veriyor ve BT sistemlerimizi sürekli olarak gözetim altında tutuyoruz. Operasyonlarımızı korumak için en iyi koruyucu araçları, yetenekli siber güvenlik uzmanlarını ve iyi tanımlanmış güvenlik protokollerini kullanıyor ve gerektiğinde hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon alabiliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem