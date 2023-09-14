Validen savcısına AKP'li il başkanının kapısında kuyruk oldular: Ziyaretler peş peşe geldi

Kırıkkale’de 2 ay önce İl Başkanlığı görevine getirilen AKP’li Ergin Pehlivanlı’yı ziyaret etmek için devletin üst düzel mülki amir ve bürokratları adeta sıraya girdi.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, beraberindeki Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte 2 ay önce AKP İl Başkanlığı görevine atanan AKP Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğrafı şahsi hesabından paylaşan AKP’li Pehlivanlı, “Kırıkkale Valimiz Sayın Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Emre Başbuğ’u parti binamızda teşkilat mensuplarımızla birlikte ağırladık. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetlerinden dolayı Sayın Valimize ve İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Vali Makas’ın AKP’li Başkana ziyareti Valiliğin hesabından da paylaşıldı.

Paylaşımda, “Sayın Valimiz Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale İl Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu. Sayın Valimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarete İl Emniyet Müdürü M.Emre Başbuğ eşlik etti” denildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI DA ZİYARET ETTİ

AKP’li başkanı ziyaret eden isimlerden biri de Cumhuriyet bşasavcısı İbrahim Keskin oldu. AKP’li Pehlivanlı, ziyarete ilişkin “Cumhuriyet Başsavcımız İbrahim Keskin’i parti binamızda Merkez İlçe Başkanımız Turgay Sarıaydın ile birlikte ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcımıza teşekkür ediyorum” dedi.