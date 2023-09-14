Emine Şenyaşar ameliyat oldu, 'adalet nöbeti'ne ara verdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde “adalet nöbeti” başlattı.

Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar adalet nöbetini 846’ncı gününde Adalet Bakanlığı önüne taşıdı. Birçok sağlık sorunu olan anne Şenyaşar, dizlerinden ameliyat olmak için Bakanlık önündeki eyleme 49’uncu gününde ara vermek zorunda kaldı.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

MA’nın haberine göre; ameliyattan çıkan anne Şenyaşar, iyileştikten sonra adalet nöbetine devam edeceğini söyledi. Sağlık sorunlarından ötürü acil ameliyat olması gereken anne Şenyaşar, adaletsizliğin son bulması için uzun süre ameliyat olmayı erteledi ve nöbeti sürdürdü. Şenyaşar, “Yıllardır tutuklu oğlumun serbest bırakılmasını bekledim. O serbest kaldıktan sonra ameliyat olmayı düşünüyordum. Ancak olumlu sonuç alamadık ve ağrılarım arttı, mecbur ameliyat oldum. Bütün ailemi katlettiler. Ameliyata girdiğim sırada yanımda sadece oğlum Ferit vardı. Biz adaletin yerini bulmasından başka hiçbir şey istemiyoruz” dedi.

Fadıl’ın 6 Ekim’de Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 3’üncü duruşmasının görüleceğini hatırlatan Şenyaşar, “Üç yıla yakın Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti gerçekleştirdik. Daha sonra nöbeti Ankara’ya taşıdık. Bu süre içerisinde her türlü fiziki ve psikolojik baskıyla karşı karşıya kaldık. Oğlum bırakılıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde başlattığımız nöbete devam edeceğim” şeklinde konuştu.

"OĞLUM SERBEST BIRAKILMALI"

Oğlu Fadıl’ın hücrede tutulduğunu belirten Şenyaşar, “Çocuğumun serbest bırakılmasını istiyorum. Çocuğumun hiçbir suçu yok. Yıldız ailesi gelip iş yerinde ailemi katletti. Oğlumun neden tutuklu olduğunu bilmiyoruz. Çocuğumun artık serbest bırakılmasını, eşi ve çocuklarının yanında olmasını istiyorum. Oğlum gelmeyene kadar Adalet Bakanlığı önünden ayrılmayacağım. Bu mahkemede oğlum bırakılmalı” diye belirtti.