Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Dönüp sizi vurabilir!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otoparkı’nın tanıtım toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerel seçim sürecine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Ben, bu şehrin bütün sorunlarının çözülebileceğine olan inancımla, kesinlikle siyaset tarzı olarak insanları bölüştüren, ayrıştıran değil, siyaset tarzıyla birleştiren, buluşturan anlayışla iş üretmenin de ne kadar mümkün olabildiğini 4,5 yılda İstanbul’da gösterdiğimizi düşünüyorum. Siyaset, gerçekten bazı duyguları artık yok etmeli. Gözünü nefret bürümüş, ses tonunu en yüksek tonda çıkartmaya çalışan, hakaret eden, farklı düşünceleri yok sayan, farklı insanları, kitleleri, kendisine oy vermeyen kitleleri sanki ikinci sınıf vatandaşmış gibi gören zihniyetin artık son bulması gerekiyor. Siyaset, gözünü nefret bürümüş düşmanlar arasında değil, vatandaşı temsil ettiklerini bilen, birbirlerine saygı gösteren rakipler arasında yapılmalıdır" dedi.

"ALLAH BİLİR YİNE HAKKIMIZDA NELER DİYECEKLER"

"6 ay sonra yerel seçim var" diyen İmamoğlu, " Allah bilir, yine hakkımızda neler diyecekler değil mi? ‘Terörist, darbeci, katil…’ Düşünsenize hem ‘terörist’ hem ‘darbeci’ hem ‘katil’ ama sokakta geziyor, hatta halka hitap ediyorsunuz. Şimdiden uyaralım: Ağzını bu anlamda bu dille açmak isteyenler varsa, sakın denemeyin. Laflarınızda boğulursunuz. Bu millet size, inanın çok büyük ders verir. İnce hesaplarınız şaşmış veya başka başka hesaplarla farklı ilişkilere girmiş olabilirsiniz. Bizim hakkımızda kuracağınız bütün kötü cümleler, dönüp sizi vurabilir. Gelin siyaseti nezaket içinde yapalım. O bakımdan iftira atmaya veya hakaret etmeye, siyaset arenasında son verelim" ifadelerini kullandı.

"SİYASET, TOPLUMUN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ İÇİN YAPILIR"

İmamoğlu, "Siyasetin çocuklarımıza, gençlerimize huzurlu, mutlu, güzel bir ülke bırakmanın aracı olduğunu biliyorum. Ben onun için siyaset yapıyorum. Yoksa yapmam ki. Tek bir sebebi var; gerçekten böyle bir ülke, böyle bir toplum bırakmak. O bakımdan siyaset, yalnız gençlere spor tesisleri yapmak için değil, o gençler aynı zamanda oraya geldiklerinde birbirlerine sevgi, saygı beslesin, birlikte güzel işler başarsın diye yapılır. Siyaset, toplumun birliği, beraberliği için yapılır. Bu anlayış içinde yeni atılımlara ve yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz mutlu olsun diye, keyifle, gururla, cesaretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem