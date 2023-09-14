Erdoğan'ın hedefinde Tanrıkulu var: 'Terörist müsveddesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, savcılığa hakkında soruşturma izni verilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu hedef aldı. Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" dedi.

İsim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve sığınmacı politikasını eleştirenleri hedef alan Erdoğan, “Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız” diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Derik Kaymakamımız Muhammet Safitürk başta olmak üzere şehit kaymakamlarımızı rahmetle yad ediyorum. Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetini şanla ve şerefle taşıyacağına inanıyorum. Atalarımız sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır diyor. Bugün bu söze bir kez daha şahit oluyoruz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Deprem bölgesinde geçirdiğimiz 3 ay boyunca da afet yönetimini sahada müşahede ettiniz. Yabancı dil eğitimi dahil 3 yıldan bu yana süren adaylık dönemimiz devletimizin kaymakamlığa verdiği önemi göstermektedir. Yürütmenin başı olarak her bir kaymakamımızın görevini en iyi şekilde yürüteceğinden asla şüphe duymuyorum. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gidiyoruz. Devlet unsurunun asli görevi budur.

Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Mülki idare amirlerimiz daha ağır bir sorumluluk taşımaktadır. Kaymakamlarımız iz bırakma görev yaptığı şehre damga vurma imkanına sahiptir. Devletin vatandaşa dönük gülen yüzü olan kaymakamlarımız sorumluluk alanlarında yardım eli olmak mecburiyetindedir.

Mülki idare amirliği mesai saatleri içinde yapılacak, hükümet konağı duvarlarına hapsedilecek bir iş değildir. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkârıyız. Halktan sorunlardan kopuk bir yönetici profilini biz reddediyoruz. Eski Türkiye'de olduğu gibi devlet ile millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızla olan ilişkilerinizde yetkilerinizden önce muhatabınızın haklarını hatırınızda tutun. Sosyal medyadan milletimizi karamsarlığa yürütme çabaları bunların örnekleridir. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler başta olmak k üzere bu fitne girişimlerine maalesef içerideki bazı siyasiler destek veriyor. Kukla gibi oynatılan bu şahıslar bilerek ya da bilmeyerek ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor."

NE OLMUŞTU?

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında, “TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı” demişti.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili açıklamasına tepki göstermişti. Tunç, “Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi” demişti.