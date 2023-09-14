Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Tunç, ''Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi'' dedi.

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Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam ediyor.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir” derken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.

Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösteren Tunç, savcılığa soruşturma izni verildiğini ifade etti.

Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Bakanlığa gönderildiSezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Bakanlığa gönderildiSiyaset
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