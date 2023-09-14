Gazeteci Abdurrahman Gök hakim karşısına çıktı: Tutukluluğa devam kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınarak tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök, 5 ay sonra hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Gök, "İçerde de olsam dışarda da olsam gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi.

Gök, "Hakkımda açılan bu davanın temel motivasyonu çektiğim Kemal Kurkut fotoğraflarıdır. 2017 yılından beri ciddi bir baskı altındayım. Hakkımda 5 soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

KEMAL KURKUT OLAYI



21 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamalarına katılmak üzere şehre gelen Kemal Kurkut, kutlama alanına girişte kontrol noktasındaki barikatları aştıktan sonra polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği aynı gün yaptığı açıklamada, Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve “intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu” ve olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.



Olay anında gazeteci Abdurrahman Gök tarafından çekilen fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla elinde bıçak olan ve vücudunun üst bölümü çıplak olan Kurkut, kontrol noktasında polislerle tartışmış, polislerden bazıları havaya uyarı ateşleri atmış, bir polis memurunun ise hayati organlarına gelecek şekilde nişan alması sonucu hayatını kaybetmişti.