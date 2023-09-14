Fatih Altaylı: Yarın CHP'de bir aday daha çıkacak, saygın, önemli bir isim

Gazeteci Fatih Altaylı, ana muhalefet partisi genel başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kameralar karşısına geçeceği cuma günü, bir başka gelişmenin daha yaşanacağını ileri sürdü.

YouTube kanalındaki yayınında bir adayın daha çıkacağını belirten Altaylı, bu kişinin ismini açık bir şekilde anmasa da "CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, saygın, önemli bir isim" ifadeleriyle ipucu verdi.

Bahse konu ettiği kişinin ciddi şekilde hazırlandığını dile getiren Altaylı, şöyle devam etti:

'ŞU ANA KADAR SİYASET SAHNESİNDE GÖRMEDİK'

"Laf kalabalıklığı değil, doktrinler kaleme almış vaziyetteler. Nasıl bir şey yapmak istiyorlar, ne yapacaklar... Bir tür manifestoları da var ve yol haritaları da belli. Açıkçası çok beğendim. Toplumsal karşılığı olur mu, bilmiyorum. CHP buna yeşil ışık yakar mı, delegeler böyle bir şeyler yapar mı... Ama CHP'ye heyecanlı bir katkı yapacaktır kurultay sürecinde. Şu ana kadar da siyaset sahnesinde şahsen görmediğimiz bir kişilik. Yarın da onun adaylığını beklesinler diyorum ben."

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN Mİ?

Altaylı'nın sözleri, akıllara Örsan Kunter Öymen'in mesajını dile getirdi. Öymen, 15 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve kurultay sürecine ilişkin olarak açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu.

KAMUOYUNA DUYURU: 15 Eylül 2023 tarihinde Cuma günü CHP’deki Kurultay sürecine yönelik CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. (Not: Tarih ve yerle ilgili kararı geçen hafta aldık, ilgili yazışmaları geçen hafta ve dün gerçekleştirdik). — Örsan Öymen (@orsanoymen1965) September 12, 2023

Öymen ailesinde daha önce Altan Öymen, bir dönem CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenmişti.