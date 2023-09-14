Detaylar netleşmeye başladı: 'Özgür Özel'in basın toplantısına destek için gelecekler'

Kurultayda genel başkanlık için aday olacağı öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyerek 'tutum belgesini' kamuoyu ile paylaşacak.

Özel, geçtiğimiz haftalarda genel başkanlık için adaylığa karar vermesi durumunda ilk olarak Kılıçdaroğlu'nu bilgilendireceğini, kameralar karşısına bu görüşmeden sonra çıkacağını söylemişti.

Siyasetçinin yapacağı açıklamalar merak konusu olurken, gazeteciler Mustafa Balbay ve İsmail Saymaz basın toplantısına katılacak isimlerle ilgili edindikleri bilgileri paylaştılar.

Balbay, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"(...) Seçim sonrasında seçmenin yaşadığı çöküntüyü yok etmek, yerel seçimlerde umudu büyütmek için genel başkanı kapsayan bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu düşünerek yola çıkmış. 50’nin üzerinde milletvekili ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesinin yarınki basın toplantısında salonda olacağını, kamuoyunun yakından tanıdığı ama şu an CHP’de görevi olmayan pek çok ismi de orada göreceğimizi söylüyor. (...)"

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İMAMOĞLU'NA YAKIN 2 MİLLETVEKİLİ DE KATILACAK

Saymaz da Sözcü gazetesinde şu satırları okurlarıyla paylaştı:

"(...) Özel, cuma günü saat 14.00'te yapacağı açıklamada hem tutum belgesini paylaşacak hem de liderliğe aday olacağını ilan edecek. Tutum belgesi kitapçık olarak dağıtılacak.

Özel'e 'İmamoğlu ile görüştünüz mü?' diye sordum. Yorum yapmak istemedi.

Grup başkanlığından ayrılıp ayrılmayacağını sorduğumda, 'Bu soruya o gün yanıt vereceğim' dedi. Ancak Özel'e yakın kaynaklar görevden ayrılmayacağını kaydetti.

Elli civarında milletvekili ve Parti Meclisi üyesinin destek için toplantıda olacağı belirtiliyor. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinden Özgür Karabat ile Taşkın Özer de katılımcılar arasında yer alacak. (...)"

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