THY Rekor Kırdı

GÖKYÜZÜNDE YOĞUN TRAFİK

THY’nin günlük uçuş performansındaki bu artış, sadece şirketin operasyonel kapasitesine değil, aynı zamanda bayram dönemlerindeki yoğun yolcu trafiğini karşılayabilme gücüne de dikkat çekiyor. Yeni rekor, THY’nin küresel ölçekteki büyümesini ve yolcu talebine zamanında yanıt verme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.