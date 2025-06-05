THY Rekor Kırdı

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yoğun uçuş gününe imza atarak günlük planlı sefer sayısında yeni bir rekor kırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bayram tatili nedeniyle artan yolcu talebi doğrultusunda bugün toplam 1292 sefer planlandı.

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THY Rekor Kırdı - Resim: 2

ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Bilal Ekşi, planlanan uçuş sayısının 2 Temmuz 2023’teki 1284 seferlik rekorun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük sefer sayısı olduğunu belirtti.

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THY Rekor Kırdı - Resim: 3

Ekşi, açıklamasında “Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar.” ifadelerine yer verdi.

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THY Rekor Kırdı - Resim: 4

GÖKYÜZÜNDE YOĞUN TRAFİK

THY’nin günlük uçuş performansındaki bu artış, sadece şirketin operasyonel kapasitesine değil, aynı zamanda bayram dönemlerindeki yoğun yolcu trafiğini karşılayabilme gücüne de dikkat çekiyor. Yeni rekor, THY’nin küresel ölçekteki büyümesini ve yolcu talebine zamanında yanıt verme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

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