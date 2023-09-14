İYİ Parti'de '81 ilde ayrı aday' kararı kaça kaç oyla alındı, itiraz edenler ne dedi?

İMAMOĞLU: AKŞENER İTTİFAK KAPILARINI KAPATMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'in ittifaka kapıyı kapatmadığı görüşünü dile getirdi.

Dün 'Elektrikli Otobüs Dönüşüm Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, gazetecilerin "İttifaka dair kapıyı kapatmış gözüküyor Akşener, bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür, ittifaka dair düşüncelerinizde bir değişme var mı Akşener'in açıklamaları sonrası?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben, Türkiye’nin geleceğine dair, hele hele İstanbul’un geleceğine dair, ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. (Akşener’in) Kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum."