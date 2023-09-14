İYİ Parti'de '81 ilde ayrı aday' kararı kaça kaç oyla alındı, itiraz edenler ne dedi?
Gazeteci İsmail Saymaz, 50 üyenin katıldığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında yaşananları anlattı. 45 kişinin '81 ilde ayrı aday çıkaralım' önerisine 'evet' dediğini söyledi. Saymaz, bu görüşe katılmayanların sarf ettikleri sözleri de aktardı.
Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından altılı masa kanadında büyük bir kopuş yaşanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını söylemişti.
Söz konusu demeç, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısıyla birlikte nihai olarak karara bağlandı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Akşener'in liderliğinde 50 üyenin bir araya geldiği toplantının detaylarını paylaştı:
"Yaklaşık 25 kişi konuştu. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, tabanın CHP'ye sıcak bakmadığını söyledi.
Eleştiriler şu noktada toplandı:
-CHP ile ittifak sağ seçmenden oy almamızı engelliyor.
-CHP, Atatürkçü kimliğinden uzaklaştı.
-Kılıçdaroğlu'na tepki var, bu tepki bize vurabilir.
-CHP ittifak yapmayı bilmiyor, onlara iltihak etmemizi istiyor.
Dört GİK üyesi ittifakı savundu. Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Mansur Yavaş'ın desteklenebileceğini söyledi. Erhan Usta, 'Acele etmeyelim' dedi. Hayrettin Nuhoğlu, 'CHP ile görüşelim' önerisinde bulundu. 50 üyeden 45'i ayrı aday çıkarmaya 'Evet' dedi."