Erdoğan, danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdı! İşte gönderilen isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın tebliğ edildiği isimlerin sayısının daha da artabileceği belirtildi.

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Erdoğan, danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdı! İşte gönderilen isimler...

Odatv'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın tebliğ edildiği isimlerin sayısı daha da artabileceği belirtildi.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İhraç edilen isimler arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı İbrahim Saraçoğlu da bulunuyor. Hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 2015 yılından bu yana Külliye'de bu alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu.

Davutoğlu döneminde kurulan geçici hükümette Kültür Bakanı görevini üstlenen daha sonrada Erdoğan'ın danışmanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu da görevine son verilen isimler arasında bulunuyor.

Listede yer alan önemli isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta Katar olmak üzere Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan.

Turan başdanışmanlık görevinin yanı sıra Erdoğan'a Arapça tercümanlığı da yapmaktaydı.

2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci kökenli danışmanı Mehmet Akarca da görevinden alındı. Siyaset hayatına ANAP'ta başlayan ve bir dönem milletvekilliği de yapan Akarca gazeteciliğe TRT Trabzon Radyosu'nda başladı.

Birçok ulusal kanalda görev yapan Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Akarca uzun süredir Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu.

Külliye ile yolları ayrılan bir diğer isim de İsrafil Kışla.

3 dönem AKP Artvin Milletvekili olarak yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyordu.

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2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Fahri Kasırga da görevinden alınan isimlerden biri.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, darbeciler tarafından alıkonulmuştu.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın yolları ayırdığı isimlerin tamamı şöyle:

Ayşenur Bahçekapılı

Esengül Civelik

Sefer Turan

İbrahim Çelik

Hakkı İlnur Çevik

Fahri Kasırga

İsrafil Kışla

İhsan Şener

Yalçın Topçu

İbrahim Saraçoğlu

Ayşe Türkmenoğlu

Ahmet Karayiğit

Mehmet Akarca

Şükrü Karatepe

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