İYİ Parti yerel seçimler için kesin kararını açıkladı! CHP'ye kapıyı kapattılar mı?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basına yaptığı açıklamalarda Genel İstişare Kurulu'ndan çıkan yerel seçim kararını açıkladı.

Karara göre, İYİ Parti'nin 81 ilde aday göstereceği açıklandı.

İYİ Parti'nin kendi adaylarını belirleyeceğini açıklayan Zorlu, şunları söyledi:

HEDEF 'KISKAÇ SİYASETİ'NE SON VERMEK

"81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum."

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Zorlu, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz" dedi.

CHP'YE KAPILAR KAPANDI MI?

CHP'ye kapıların kapanıp kapanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Zorlu, "Bu sorular aslında Türk siyasetinin ne kadar zorlu dönemeçten geçtiğinin işareti işaret ediyor. Türkiye'nin bu ittifaklar mekanizması ile Türk milletinin kıskaç siyasetine alınmasına karşıyız. Şu anda odaklandığımız şey kendi adaylarımızı ülke genelinde belirleyerek milletimizin karşına çıkabilmektir. Milletin İyi Parti'ye vereceği destekle bu kıskaç siyaseti son bulacaktır" yanıtını verdi.

'AKŞENER GİK'İN GÖRÜŞÜNÜ ALMADAN HAREKET ETMEZ'

Kendi adaylarını belirleyerek ‘kıskaç siyasetine’ son vermeyi hedeflediklerini belirten Zorlu, “GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmez" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem