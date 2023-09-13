Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Bakanlığa gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

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Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Bakanlığa gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam ediyor.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

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