5 aydır tutuklular: Gazeteciler Gök ve Oruç için dayanışma çağrısı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınarak tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök ve gazeteci Mehmet Şah Oruç, yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor.

Gök hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle ilk duruşması 14 Eylül’de Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mehmet Şah Oruç ise, “örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Bitlis 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı gün hakim karşısına çıkacak.

MA'dan Müjdat Can'ın haberine göre, basın meslek örgütleri, gazeteciliğin yargılandığını belirterek, dayanışma çağrısı yaptı.

MLSA: TANIK UYDURULMUŞ

Duruşmada hazır bulunacaklarını dile getiren Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, gazeteciler hakkında hazırlanan iddianamede yaptığı haberler, haber görüşmelerinin suç olarak gösterildiğini söyledi. Amed Newroz’unda katledilen Kemal Kurkut’un fotoğrafını çeken ve devlet görevlilerinin hak ihlallerini açığa çıkaran gazeteci Gök’e karşı “nefret” ve “intikam” ile hareket edildiğini belirten Ok, “Gök’ün tutukluluğu için de gizli tanık uydurulmuş. Bu tanık Gök’ün tutukluluğunu meşrulaştırsın diye dosyaya konulmuş. Gizli tanık, Gök hakkında çelişkili beyanlarda bulunuyor. Aynı durum 15 gazetecinin de başına gelmişti. Bu tutuklamaları bunlardan bağımsız düşünemeyiz” diye konuştu.

TGS: YALAN BEYANLAR

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, son dönemlerde gazetecilik faaliyetlerinin “terörize” edildiğine dikkat çekti. Gazeteciler Gök ve Oruç’un da gazetecilik faaliyetleri nedeniyle aylardır cezaevinde tutulduğunu anımsatan Durmuş, “Dosyada tanıkların ifadeleri ve yalan beyanlarıyla gazeteciler hapsediliyor. Dolayısıyla 14 Eylül’de yapılacak duruşmada Abdurrahman Gök serbest bırakılmalıdır. Ortada suç yok, yalan beyanlar dışında bir şey yok. Yalan beyanlarla bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. 14 Eylül’de gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz” diye belirtti.

BASIN-İŞ: DAYANIŞMA VE MÜCADELE

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş) Başkanı Faruk Eren, gazetecilerin ilk duruşmada tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Eren, “Bu tür davaların hepsinde gazeteciler çeşitli bahanelerle, olmadık iddialarla, gazetecilik dışındaki bir takım iddialarla tutuklanıyor. Gerçeğin ne olduğunu herkes biliyor. Gök, Newroz’daki Kemal Kurkut fotoğrafının bedelini ödüyor. Gazeteciler çok ağır baskılara daha uğradılar. Bu baskılar genç meslektaşları yıldırmamalıdır. Bu karanlık günlerden toplum olarak hep birlikte dayanışma ve mücadele geçeceğiz” dedi. Gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Eren, tüm meslektaşlarını dayanışmaya çağırdı.