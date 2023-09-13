İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: "Kapıları kapattığını düşünmüyorum"

İmamoğlu, Akşener'le farklı konularda görüştüklerini ancak ittifak konusunda bir istişare yapmadıklarını kaydetti. İmamoğlu "Siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir" dedi ve Akşener'in ittifaka kapıları kapattığı yönündeki görüşlere katılmadığını vurguladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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ADAYLIK AÇIKLAMALARI

İmamoğlu, yerel seçimlerle ilgili çalışmaların başladığını belirterek, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir çalışmanın içerisindeyiz. Seçim bittiği anda yerel seçim çalışması başlar seçim olana kadar sürer. Biz hiç hız kesmedik" dedi.

İBB Başkanlığı adaylığı hakkında da konuşan İmamoğlu, kendisinin CHP'nin bir evladı olduğunu belirterek, partinin kuralları olduğunu hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin adaylığına destek vermesini "Benim için değerlidir" diye yorumlayan İBB Başkanı İmamoğlu, partinin kurullarının karar vermesi sonrası adaylığının resmiyete dönüşeceğini kaydetti.

“GENEL BAŞKAN’LA DİYALOĞUMU HİÇ KESMEDİM”

Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili her zaman görüştüklerini belirten İmamoğlu, "29 Mayıs'tan itibaren sayın Genel Başkan'la diyaloğumu hiç kesmedim" dedi.

AKŞENER AÇIKLAMASI: KAPILARI KAPATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le seçimlerden sonra birkaç kez farklı konular nedeniyle görüştüklerini belirten İmamoğlu, ittifak konusunda bir istişare yapmadıklarını kaydetti ve "Siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Kendisiyle tekrar istişare etmek diyalog kurmak isterim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarını özenle takip ettiklerini belirten İmamoğlu, İstanbul'un sadece bir yerel seçim olmadığını herkesin bildiğini belirterek "Akşener'in kapıları kapattığını düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul 2024 Yerel Seçimleri İttifak
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