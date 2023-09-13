Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli' görüşmenin detaylarını açıkladı: 'Bazı duygusal konuşmalar...'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuştu.

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Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli' görüşmenin detaylarını açıkladı: 'Bazı duygusal konuşmalar...'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘Hayırlı olsun’ dediğini söyledi.

Küçükkaya, Özel ile arasında geçen görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberlerini okudum ve Özgür Bey'i aradım.
Birazcık detay verdi, o kısımlar sizde kalsın dedi. Belli çerçevede sorular sordum. Kılıçdaroğlu, size sitem etti mi? sorusunu sordum o da hayır dedi. Genel başkanımız son derece medenidir. İki medeni insan olarak uzun uzun sohbet ettik dedi.

Kemal Bey, benden sadece bir tek şey rica etti. Bazı duygusal konuşmalar geçmiş. Kemal Bey, bu konuşulanların kamuoyuna yansımamasını rica etti.

Özgür Özel, 'Ben CHP'nin evladıyım. Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum' dedikten sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dediğini ifade etti.

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