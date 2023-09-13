Yoklamadan çıkamadı, İYİ Parti'ye hakaretler yağdırdı: Tayyip Bey hepinizden mert ve erkek

"Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan üçüncü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık" şeklindeki sözleri nedeniyle 2019'da AKP'den ihraç edilen Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Ancak girdiği ön seçimde 326 oy alarak 47 aday adayı arasında 27. olan Bakır, ön sıralarda şans bulamaması üzerine partiden istifa etmişti.

Pelin Gündeş Bakır, bugün kişisel Twitter hesabında İYİ Parti'ye yönelik olarak yeni paylaşımlarda bulundu.

"Beni yalvar yakar Kayseri'ye çağırın. Sonra da arkamda durmayın. Tüküreyim sizin erkekliğinizin içine. Tayyip Bey hepinizden mert ve erkek. Adam bana 'aday ol' dedi. Sonra da küt diye milletvekili yaptı. Arka çıktı. Sözünde de durdu. Siz ise verdiği sözlerde durmayan insanlarsınız. Siz bırakın bir kadına arka çıkmak, iki çift laf etmekten dahi korkan kaypak adamlarsınız. Sizin ipinizle kuyuya inilmez."

'ERDOĞAN'A 'ÇOK ÖZÜR DİLERİM, KIYMETİNİ BİLEMEDİM' MESAJI VAR, DOĞRU MU HOCAM?'

Bakır, İYİ Parti Sakarya Üst Kurul Delegesi Selahattin Mungan'ın "Olay ne bilmiyorum ama sanki bu tweette Tayyip Bey'e 'tekrar beni aday yapar mısın? Çok özür dilerim, senin kıymetini bilemedim' mesajı var doğru mu anladım hocam?" yanıtına da şöyle karşılık verdi:

"Siz mesajımı hiç anlamamışsınız! Beni de hiç tanımamışsınız."