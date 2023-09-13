İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda, 37 bombalı eylemin engellendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığa bağlı GAMER’de `Ankara90` medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcilerine konuştu. Bakan Yerlikaya, 90 günde 37 bombalı eylemin engellendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40' teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek.

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNE İLİŞKİN

2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 201 bin 211. 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.

DÜZENSİZ GÖÇ

Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele başta geliyor.

Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken bunların 543'ü tutuklandı. 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandı. Bunlardan 32 bin 563'ü sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı göç Düzensiz göçmen Deprem
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