6 bin 269 çocuk işsizlik ödeneğine başvurdu

Ekonomik buhranın çocuklar ve gençler üzerindeki çarpıcı etkisi, resmi veriler ile ortaya konuldu. Ocak-Ağustos döneminde 15-19 yaş grubundaki 6 bin 269 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu.

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6 bin 269 çocuk işsizlik ödeneğine başvurdu

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz on milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine hapsetti. Yoksulluğun en çok etkilediği kesimlerin başında ise çocuklar geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, ailesinin yanında yaşamını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlandırılan çocuk sayısı Haziran 2023 itibarıyla 168 bin 247’ye ulaştı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

BirGün'den Mustafa Bildricin'in haberine göre, yoksulluğun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini İŞKUR verileri de gözler önüne serdi. Türkiye'de yüz binlerce çocuk ve genç, aile bütçesine destek olmak amacıyla erken yaşta iş yaşamına atılmak zorunda kaldı. İŞKUR’un 15-19 yaş grubuna yönelik verileri, “utanç tablosu” olarak hafızalarda yer etti.

Ocak-Ağustos 2023 döneminde 15-19 yaş grubundaki 6 bin 269 çocuk ve genç, işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuran genç ve çocukların yalnızca 298’ine işsizlik ödeneği bağlandı.

İŞBAŞI PROGRAMI

İŞKUR’un, “Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere karar verme imkânı sunmak” amacıyla hayata geçirdiği İşbaşı Eğitim Programı’na (İEP) da binlerce çocuk ve gencin başvurduğu öğrenildi. Verilere göre, Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla İEP’e kayıtlı çocuk sayısı 5 bin 156 ile ifade edildi.

KAYITLI GENÇ İŞSİZLER

Ekonomik kriz ve derin yoksulluğun çocuk ve gençler üzerindeki etkisini ortaya koyan bir diğer veri ise İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yaş dağılıma göre sıralandığı veri oldu.

Buna göre, 15-19 yaş grubundaki 114 bin 599 çocuk ve gencin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olduğu bildirildi.

İŞKUR'a kayıtlı olan ve 15-19 yaş grubunda bulunan 114 bin 599 kişiden 12 bin 423’ünün bir yıl ve bir yıldan daha fazla süredir iş aradığı belirtildi.

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