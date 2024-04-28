İsrailliler ülke genelinde esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için sokaklara indi

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs başta olmak üzere ülke genelinde geniş katılımla devam etti.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'deki çatışma ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, hükümetinin istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.

PROTESTOPLARIN MERKEZİ KAPLAN CADDESİ OLDU

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

'HEPSİ HEMEN EVE'

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, 'Hepsi hemen eve!', 'Yardım!', yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, '(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak' diye bağırdı.

Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, buradan ayrılarak kalabalık gruplar halinde kentin sokaklarında ilerledi.

İsrail polisi, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyerler kurarak konuşlandı. Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti.

Kaynak: AA