Çin'in Guangzhou kentinde hortum felaketi: 5 ölü, 33 yaralı

Guangzhou, Baiyun ilçesinde meydana gelen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Öğleden sonra gerçekleşen hortum nedeniyle 141 fabrika hasar gördü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.

Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan, 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA