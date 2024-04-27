Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı

İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 388'e çıktı.

Son Güncelleme:
Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı

İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 388'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 204 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 388'e, yaralı sayısının da 77 bin 437'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Ukrayna duyurdu: Rusya enerji tesislerine saldırdı Ukrayna duyurdu: Rusya enerji tesislerine saldırdı
ABD'ye göre muhalif lider Navalni'nin ölüm emrini Putin vermemiş ABD'ye göre muhalif lider Navalni'nin ölüm emrini Putin vermemiş
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savunma doktrinimizde nükleer silah üretimine yer yok İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savunma doktrinimizde nükleer silah üretimine yer yok
En tehlikeli 4 burç! Bu burçlar çoğu zaman çevrelerine korku ve endişe saçıyor... En tehlikeli 4 burç! Bu burçlar çoğu zaman çevrelerine korku ve endişe saçıyor...
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! Sakın IBAN üzerinden para yollamayın Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! Sakın IBAN üzerinden para yollamayın
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor! Sağanak yağış geliyor!
Dev banka iflas etti, kapatıldı! Dev banka iflas etti, kapatıldı!
Yarış kızıştı, Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu!
İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Oy verme işlemi tamamlandı İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Oy verme işlemi tamamlandı