Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu

Alıç sirkesinin sağlık üzerindeki faydaları son zamanlarda yapılan araştırmalarla bir kez daha gündeme gelmiştir. Elma sirkesine nazaran çok daha faydalı olduğu ortaya çıkan alıç sirkesi, içeriğindeki zengin antioksidanlar sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Milli Gazete'de yer alan bir içerikte; Alıç sirkesinin daha önce duyulmamış faydalarına yer verildi. İşte alıç sirkesinin faydaları

İçerdiği zengin vitaminler ile vücudun günlük vitamin ihtiyacını karşılar.

İnsülin seviyesini dengeler; kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini rahatlatarak mide bulantısı ve hazımsızlık gibi sorunları hafifletir.

İdrar söktürücü özellikleri sayesinde vücuttan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kansızlık tedavisi için destekleyicidir.

Uykusuzluk sorunu yaşayanlara yardımcı olur; vücuda dinginlik verir.

Stresi azaltarak zihinsel ve duygusal olarak rahatlama hissi verir.

Kalp ritmini düzenler.

Kan dolaşımını hızlandırır ve damarlardaki kan akışını iyileştirir.

Damar sertliği gibi kardiyovasküler problemlere karşı koruma sağlar.

Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.

ALIÇ SİRKESİNİN TARİFİ NASILDIR?

Lezzet.com.tr'de yer alan bir içerikte; Faydaları saymakla bitmeyen alıç sirkesinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler



1 kilo alıç meyvesi

1 adet elma

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı elma sirkesi

2 litre içme suyu

TARİF

Öncelikle sirke yapımı için ortalama 5 litrelik kavanoz veya şişe kullanabilirsiniz.

Kullanacağınız kavanozun içerisine 2 litre su koyun.

Alıç meyvelerini su ile yıkadıktan sonra süzün ve kurutun.

Süzdüğünüz alıç meyvelerini kabın içerisine koyduktan sonra, üzerine doğranmış elma dilimlerini ekleyin.

İçerisine şeker, tuz ve sirkeyi de ilave edin. Ardından kavanozun ağzını sıkıca kapayın ve çalkalayın.

Hazırladığınız kavanozu sabahtan öğlene kadar güneş ışığı alan bir yerde, öğleden sonra ise güneş görmeyen, kuru ve serin bir ortamda bekletin.

Bu işlemi 10 gün boyunca tekrar edin. 10 günün sonunda sirkeyi süzerek başka bir kabın içerisine aktarın.

Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.