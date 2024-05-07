Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?

“Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi bu sezon reyting rekoru kırarak aylardır en çok izlenen dizi olarak zirvede yer alan bir dizi. Bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Sosyal medyada çok sayıda seyirci dizinin final yapacağı iddialarına tepki gösterdi.

Show TV kaynakları ise bu iddiayı yalanladı. Bahar dizisine 2.sezon onayının çıktığı öğrenildi. Dizinin haziran ayında final yapacağı öğrenilirken yeni bölümleri ise eylül ayında ekranda olacak.

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’yı buluşturan dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

İşte yapım şirketi tarafından yapılan o açıklama

Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Bahar dizisiyle ilgili yeni sezon hazırlıklarının da başladığı öğrenildi. Dizinin 2.sezonunda kadroya yeni isimler katılacak.