İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu

Yılmaz Erdoğan'ın reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Dizinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu

İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu

Kanal D ekranlarında yayımlanan iddialı diziden üzücü haber. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu. Kanal D yönetimi kararını verdi. Diziye 2.sezon onayı veren kanal yönetimi dizinin ne zaman sezon finali yapacağını duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “İnci Taneleri” dizisi perşembe günleri Kanal D’de seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin sezon final tarihi belli oldu. Hapishaneden çıkan Azem adlı idealist öğretmenin ailesini bir araya getirme mücadelesini anlatan dizi 17. bölümde sezon finali yapacak.

İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu - Resim : 1

İNCİ TANELERİ 30 MAYIS'TA VEDA EDİYOR

30 Mayıs Perşembe akşamı tatile girecek olan dizinin Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’tan oluşan ekibine “Nehir” rolüyle Sera Kutlubey katılmıştı.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak. Kanal D kaynaklarından edinilen bilgiye göre dizinin yeni sezonunda kadroda yeni oyuncular da yer alacak. Bu kapsamda yeni oyuncularla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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