Dünyanın en iyi mutfakları listesi... Türk mutfağı bakın kaçıncı sırada yer alıyor

Tasteatlas isimli site, dünya mutfağının en lezzetli 50 mutfağını sıraladı. Bu sıralamada Türk mutfağının yeri de belli oldu. Türk mutfağının geçmişi, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanmakta olup, bu köklü geçmişten gelen geleneksel lezzetler de dünya genelinde takdir toplamaktadır.

Türk mutfağının dünya genelindeki popülaritesi, yemek tarifleri ve yemek eleştirileri üzerine içerik sunan birçok platformda da kendini göstermektedir.

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI

Dünyanın dört bir yanındaki otantik restoranları, popüler yemekleri ve ünlü yemek gurmelerinin eleştirilerini okuyuculara aktaran Tasteatlas isimli içerik sitesi, dünyanın en lezzetli mutfağına sahip 50 ülkesini açıkladı.

LİSTENİN BAŞINDA İTALYA YER ALDI

1 - İtalya

2 - Yunanistan

3 - İspanya

4 - Japonya

5 - Hindistan

6 - Meksika

7 - Türkiye

8 - ABD

9 - Fransa

10 - Peru

Türk mutfağının en meşhur 10 yemeği

1. Kebap: Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kebap, dana eti, kuzu eti veya tavuk etiyle hazırlanarak közde pişirilir ve genellikle ekmek arasında servis edilir.

2. İskender: Bursa'nın meşhur lezzeti olan İskender, dönerin üzerine tereyağlı domates sosu ve yoğurt eklenerek servis edilir.

3. Manti: Küçük hamur parçalarının içine kıyma veya ıspanak konularak hazırlanan mantı, genellikle sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos ile servis edilir.

4. Lahmacun: İnce hamurun üzerine kıyma, domates ve baharatlarla hazırlanan lahmacun, fırında pişirilerek sıcak servis edilir.

5. Kuzu tandır: Kuzu etinin özel baharatlarla marine edilip tandırda pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, genellikle pilav ve salata ile servis edilir.

6. Kuru fasulye: Kuru fasulye, genellikle etli olarak hazırlanıp pilav ile servis edilen Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biridir.

7. Dolma: Dolmalık biber, patlıcan veya lahananın içine pirinç, kıyma ve baharatlar konularak hazırlanan dolma, genellikle zeytinyağlı veya etli olarak servis edilir.

8. Baklava: İnce hamur ve ceviz ile hazırlanan baklava, şerbet ile tatlandırılarak yapılan bir tatlıdır ve Türk mutfağının en meşhur tatlılarından biridir.

9. Pilav: Türk mutfağının vazgeçilmez yan yemeği olan pilav, genellikle et yemekleriyle birlikte servis edilir ve birçok farklı çeşidi bulunmaktadır.

10. Güveç: Et veya sebzelerin özel soslarla birlikte güveç kaplarında fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, sıcak olarak servis edilir ve oldukça lezzetlidir.