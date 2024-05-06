Leke bırakmadan fayans temizliği nasıl yapılır? Fayans ustalarının sırrıymış

Fayans temizliği, evlerimizin ve iş yerlerimizin temizliği için oldukça önemli bir konudur. Ancak fayans temizliği yaparken leke bırakmamak ve en iyi sonucu elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Fayans ustalarının yılların verdiği deneyim ve birikimleriyle ortaya çıkan bu püf noktaları, fayans temizliği konusunda oldukça değerlidir.

Fayans temizliği yaparken leke bırakmamak için öncelikle doğru temizlik malzemelerini ve yöntemlerini kullanmak büyük önem taşır.

Sabah.com.tr'de yer alan bir içerikte; Fayans temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı. İşte adım adım fayans temizliğinin detayları

7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor'u bir kovaya alın ve aynı zamanda uygun bir sprey şişesine de ekleyin.

Ardından derz aralarına sprey şişesindeki Klorobor'u sıkın ve yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Temiz bir mikrofiber bezle, derz aralarını silin.

Geniş fayans zeminleri ise uygun temiz bir paspas ile tek seferde silin.

Klorobor, hızlı kuruma özelliği sayesinde kısa sürede fayanslarında hiçbir iz bırakmadan temizlemeyi sağlar.

Temizlikte Çamaşır Suyu Kokusundan Rahatsız Olanlardan Mısınız?

Hijyen sağlığınız için çok önemli olsa da çamaşır suyu ile yapılan temizlik birçok sorunu beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara göre çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda astım problemleri gözlemlenmektedir. Klorobor, çamaşır suyunun neden olduğu solunum problemlerine neden olmaz.

Klorobor çamaşır suyu gibi ağır kimyasallara sahip değildir. Alerjiye neden olmaz.

Klorobor ferah kokusu ve geliştirilmiş patentli formülü ile çamaşır suyundan daha etkilidir.

Klorobor ile ilgili diğer özellikler:

Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)

Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test lablarindan biri olan Merieux nurtisciences'ın raporunu ekte iletiyoruz.

Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.

Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.

Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor.

Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?

Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.