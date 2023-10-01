Fayans aralarını parlatan en etkili yol! Kısa sürede tüm lekeleri yok ediyor

Fayansların arasında yer alan derzlerin kirli görünmesi hem uygulanan alanın kalitesini bozar hem de hoş olmayan görüntü kirliliğine yol açar. Derzlerin arasının temiz kalması ancak düzenli temizlemek ile mümkün olmaktadır. Bu durum özellikle görsellik açısından da çok önemlidir. Eve gelen misafirlerimiz için de hoş bir görüntü olmuyor çoğu zaman.

Peki fayanstaki kurumuş derz araları nasıl temizlenir? Fayans derz arası nasıl kolay yoldan temizlenir ve silinir? Sizlere fayans derz arası temizliğinde işe yarayan bir temizlik tüyosunu paylaşacağız.

FAYANS - DERZ ARASI NASIL TEMİZLENİR?

Mynet'te yer alan bir içerikte; Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan derz temizliğinin detayları paylaşıldı.

TUZ VE SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

Derin bir kabın içerisinde tuz ile elma sirkesini eriyene kadar karıştırın.

Kabın içerisindeki suya diş fırçasını daldırın ve bununla fayans aralarına sürmeye başlayın.

Fayans aralarının hepsine hazırladığınız bu karışımı fırçayla sürdükten sonra 5 dakika bekletin.

5 dakikalık bekleyin ardından fayans aralarını ovun ve sonrasında suyla durulayın.

SİRKE VE KARBONATLA DERZ TEMİZLİĞİ

Derin bir kap içerisinde sirke ile karbonatı karıştırın.

Yaptığınız temizleyici karışımı tüm fayans aralarına dökerek 10 dakika bekletin.

Derzlere temas eden sirke ve karbonatın sonucunda kirlerin köpürdüğünü görebilirsiniz.

10 dakika bekledikten sonra fırçayla derzleri ovun ve sonrasında temiz suyla fayansları durulayın.

BEYAZ SİRKEYLE DERZ TEMİZLİĞİ

Derin bir kap içerisinde sirke ile suyu karıştırın.

Fayansların derzlerine bu karışımı dökerek 15 dakika bekleyin.

Beklerken derzlerin üzerindeki kirlerin akmaya başladığını görebilirsiniz.

Bekleme süresi dolduktan sonra fırçayla derzlerin üzerini ovun.

Son olarak temiz suyla fayansları durulayın.

LİMON SUYUYLA DERZ TEMİZLİĞİ



Limon suyunu ısıtarak spreyli şişenin içerisine koyun.

Spreydeki limon suyunu fayans aralarının üzerine sıkarak 10 dakika bekleyin.

Bekleme süresi boyunca limondaki asitler sayesinde kirlerin kabararak köpürdüğünü görebilirsiniz.

10 dakika bekledikten sonra fayansları önce nemli bir bezle silin ve ardından temiz suyla durulayın.

FAYANS TEMİZLİĞİNDE ÖNEMLİ UYARILAR

Fayansları temizlemek için ılık su ve temizleyici kullanmaya özen gösterin.

Zorlu lekeleri çıkarmak için, karbonat ve suyu karıştırarak macun hazırlayabilirsiniz.

Fayansları temizledikten sonra, fayansları durulamak için mutlaka temiz su kullanın.

Fayansların üzerindeki su lekelerini önlemek için, fayansları kurulayın veya havlu kullanarak iyice kurulayın.

Fayansların üzerindeki lekeleri çıkarmak için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, çünkü bu fayansların yüzeyini çizebilir veya hasar verebilir. Kimyasal ürünlerin çoğu zaman fayans temizliğinde kullanılmaması tavsiye edilir.