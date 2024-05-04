TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisine veda eden başrol belli oldu

Ünlü aktör Murat Yıldırım iki sezon boyunca başrolünü oynadığı Teşkilat’a veda etmeye hazırlanıyor. Öte yandan dizinin akıbeti de belli oldu. Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi yeni sezon onayı aldı. Dizinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Yeni bölümler ise eylül ayında ekranda olacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE BİR DÖNEM DAHA KAPANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Teşkilat” dizisi 111. bölümde sezon arası veriyor. Ankara’da başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini ekrana taşıyan dizinin Ömer’i Murat Yıldırım önceki yıl diziyle bir sezon için anlaşmış, bu sezonda da gelen yoğun istek üzerine “Teşkilat”a devam etmişti.

Kulislerden sızan bilgilere göre Murat Yıldırım başarılı geçen iki sezonun ardından ekibe veda edecek. Yakışıklı oyuncu son dönemde peş peşe rol aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

111. bölümde sezon finali yapmaya hazırlanan Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. Yeni sezonda kadroya katılacak isimlerle birlikte Teşkilat dizisi 2024 - 2025 sezonuna da damga vurmuş olacak. Dizinin ayrıca eski bölümleri kanala ait platform üzerinden yayınını sürdürecek.