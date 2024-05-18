Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün 2024 Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, dolar kurunun ay sonu göreceği rakam tahmin edildi.

AY SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Tahminlere göre, katılımcıların ay sonu dolar/TL beklentisi, 32,61 TL olarak öngörüldü.

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem