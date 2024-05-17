Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,64 oldu.

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Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 Mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi belli oldu! - Resim : 1

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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