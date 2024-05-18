Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, yerel seçimi takip eden 1,5 ayda, 42 milyar dolar ile rekor bir hızda rezerv birikimi yaptığını gösterdi.

Veriler ışığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise perşembe günü Reuters ile yaptığı söyleşide, Orta Vadeli Programdaki (OVP) tahminlerin eylül ayında güncelleneceğini, başta cari açık ve bütçe olmak üzere ekonomik tahminlerdeki bu revizyonların olumlu yönde olacağını söyledi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yatay seyrinin sürdürerek haftayı 32,22 TL seviyesinde kapattı.

TL, SINIRLI DEĞERLENDİ

TL ise, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Mayıs ayında TL, bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti.

DOLAR KURUNDA MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından yatay seyreden dolar kuruna ilişkin Merkez Bankası'nı işaret eden Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:

"Sermaye girişi ve ters dolarizasyonun hızlanması ile döviz arzı çok hızlı arttı. Merkez Bankası rekor döviz alımları yaparak hem TL'nin fazla değerlenmesine izin vermiyor, hem de rezerv biriktirmiş oluyor. TCMB son 5 haftada 35 milyar dolar aldı. Bunun yaklaşık 20 milyarı yabancı girişinden, 15 milyarı ise yerleşiklerin döviz-TL geçişlerinden (kredi ve mevduat) kaynaklanıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem