Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez doğum yapacak

Türkiye'de kırmızı et fiyatları dur durak bilmeden zamlanıyor. Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı et alması neredeyse zorlaştı. Bu durumu tersine çevirecek bir proje için düğmeye basıldığı öğrenildi.

KIRMIZI ET FİYATLARINI DÜŞÜRECEK PROJE

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, et fiyatlarını indirecek projeyi duyurdu. APara'ya açıklamalarda bulundu.



Hüseyin Aydın, biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz diyerek, "Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.



1 DEĞİL 20 DOĞUM OLACAK



Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığır yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

TARIM KREDİ'DEN AÇIKLAMA



Tarım Kredi Kooperatifleri'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Konuyla ilgili ek olarak aşağıdaki hususların paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Sığır yetiştiriciliği ve ıslahında Sun'i Tohumlama büyük bir önem taşımaktadır. Çeşitli yöntemler ile seçilmiş ırk özelliklerini taşıyan boğalardan elde edilen sperma uygun koşullarda yıllarca saklanabilmektedir. Türkiye pazarında ithal boğa sperması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sperma üretim laboratuvarı kurularak, ilk etapta yıllık 1.000.0000 doz boğa sperması uygun koşullarla ülkemiz hayvancılığının hizmetine sunularak konu ile ilgili cari açığın minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, sığırlarda Embriyo Transferi, üstün genetik özelliklere sahip donör hayvanlardan alınan embriyoların sağlıklı taşıyıcı hayvanlara transfer edilmesiyle sonuçlanan biyoteknolojik bir yöntemdir. Genetik kapasitesi yüksek ineklerden yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle taşıyıcı anaçlar vasıtasıyla yılda 15-20 genetik kapasitesi yüksek buzağı elde etme imkânı vardır. Bu yöntem ile yurtdışından yüksek fiyatlar ödenerek getirilen embriyolar, kurulacak Embriyo üretim laboratuvarlarında daha uygun fiyatlarla üretilerek Tarım Kredi Kooperatifleri güvencesi ile Türk Çiftçisine sunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.