Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesindeki evinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, annesine bir şeyin ayağını ısırdığını söyledi.

Ailesi tarafından mahalledeki aile sağlığı merkezine götürülen 5 yaşındaki çocuk, daha sonra Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan tahlillerin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.

Ancak minik Gökçe gece saatlerinde yeniden rahatsızlanınca ailesi tarafından tekrar aynı hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşamını yitirdi.

Gökçe’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA