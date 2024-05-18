Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı.

Son Güncelleme:
Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde; tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda göz altına alınan ; Z.S., N.B., N.B, ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, çok sayıda başkalarına ait yaklaşık bin 106 senet çekler ve alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor
Batman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Batman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bazı yollar kapatılacak Ankara'da bazı yollar kapatılacak
Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu Afganistan'da silahlı saldırı: İspanya Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu
Hastaneden taburcu edilmiş! Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu Minik Gökçe'nin son sözü 'anne beni bir şey ısırdı' oldu
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul Havaalanı'ndan başlayan konu Portekiz parlamentosunu karıştırdı: Türklere ırkçı sözler! İstanbul Havaalanı'ndan başlayan konu parlamentoyu karıştırdı
Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bazı yollar kapatılacak Ankara'da bazı yollar kapatılacak