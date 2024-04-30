Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı

Star TV'de yayımlanan Ömer dizisi final yapıyor. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar ve diğer oyunculara final kararı tebliğ edildi.

Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı

Ömer dizisi, Star TV'de yayımlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen bir yapım olmuştu. Ancak, yapımcılar tarafından alınan bir karar doğrultusunda dizi final yapma kararı alındı. Bu karar çerçevesinde, başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın üstlendiği dizide yer alan isimlere final kararı tebliğ edildi.

Ensonhaber'de aktarılanlara göre; Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, Pazartesi akşamları ekranlarda büyük bir heyecanla izleniyor.

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların bir araya geldiği bu güçlü yapım, izleyicileri sıra dışı hikayesiyle kendine bağlamıştı.

Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı - Resim : 1

Ancak son zamanlarda düşen reytingler sonucu diziden erken final yapma kararı geldi.


Final kararı dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Ömer dizisinin final tarihi…

O tarihte final yapıyor

Star TV’nin sevilen dizisi Ömer, 6 Mayıs tarihinde 54. bölümle ekranlara veda edecek.

Kısa sürede büyük ilgi gören dizi, sezon sonunda yapacağı veda ile ekranlara erken veda etmiş olacak.

YALI ÇAPKINI DEVAM EDECEK Mİ?

Gercekgundem.com'un edindiği bilgilere göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrol kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ise yeni sezonda da yer alacak. Diziye 3. sezon onayı verildi.

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