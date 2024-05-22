MEB, YKS için Türkiye genelinde online deneme sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, YKS'ye girecek öğrenciler için Türkiye genelinde online deneme sınavı yapılacağını açıkladı.

MEB, YKS için Türkiye genelinde online deneme sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik ülke genelinde çevrimiçi "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı düzenliyor.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak için hazırlanan sınavda sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun hazırlandı.

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

YKS ONLINE DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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