Valilik duyurdu, Adana'da yasaklandı: Para cezası uygulanacak!

Adana Valiliği, anız yakmayı yasakladı. Yapılan açıklamada, yakana dekar başına 386 TL idari para cezası kesilecek.

Valilik duyurdu, Adana'da yasaklandı: Para cezası uygulanacak!

Adana'da anız yakmak yasaklanırken, yakana dekar başına 386 TL idari para cezası kesilecek.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakanlara dekar başına 386 TL idari para cezası kesileceği açıklandı.

CEZA 5 KAT ARTIRILACAK

Anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve meskun mahallerde gerçekleştirilmesi durumunda ise ceza 5 kat artırılarak uygulanacak.

Valilik duyurdu, Adana'da yasaklandı: Para cezası uygulanacak! - Resim : 1

İZİN VERİLMEYECEK

Ayrıca Çevre Kanunu'nda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan kararın, Adana'da ikinci ürün ekiminin gerçekleşmesi nedeniyle Adana'yı kapsamayacağı ve valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceğini belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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