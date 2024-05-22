Savunma Konseyi Toplantısı'nda fenalaşan İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yüksek Savunma Konseyi Toplantısı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Savunma Konseyi Toplantısı'nda fenalaşan İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun (60) Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaştığı için ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen, ülkeye yönelik iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Crosetto'nun fenalaştığı belirtildi.

Crosetto'nun kendini iyi hissetmemesi sebebiyle toplantıyı yarıda bıraktığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

"EN KISA ZAMANDA BEKLİYORUZ"

Haberin basına yansımasının ardından, siyasiler sosyal medya hesaplarından Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz" ifadesini kullanırken, muhalefetteki Eylem Partisi'nin (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesini diledi.

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