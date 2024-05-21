İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Azerbaycan'dan Tebriz'e dönerken düşmüştü. Helikopterin kaza yaptığı ana ait pilot tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken 19 Mayıs Pazar günü düşmüştü.
Dağlık alanda gerçekleşen kazanın yerini bulmak saatler aldı, binlerce arama kurtarma ekibi soğuk, yağmur ve sisle mücadele etmişti.
Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza yaptığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Uçuş sırasında pilotun cep telefonu ile çekim yapması dikkat çekti.
Pilotun kaza sırasında endişe içinde dua ettiği görüldü.
İşte o görüntüler:
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı— Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 21, 2024
Son Güncelleme: