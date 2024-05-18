Memleket Partisi kapıya kilit vurdu: Muharrem İnce'den açıklama

Memleket Partisi’nin genel merkez binası boşaltılarak kapatıldı. Partinin otobüsünden de parti logoları söküldü. Memleket Partisi’nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tasarruf için alınan tedbiri şu sözlerle açıkladı:

"Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk.

Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk’ün yolunda; akıl, ahlak ve adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız."