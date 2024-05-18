Erdoğan imzaladı: Aile Bakanlığı'nda o isim görevden alındı, çok sayıda ilin müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Bakanlığı'na çok sayıda atama yaptı. Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürü de görevden alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu'nu görevden aldı. Çok sayıda ilin de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü değişti.

Erdoğan kararnamesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da çeşitli kademelerde yeni atamalar yapıldı.