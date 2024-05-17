Diyanet'ten 'yöneticilere her gün etli yemek var' haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın organlarında yer alan "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

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Diyanet'ten 'yöneticilere her gün etli yemek var' haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtildi.

Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143,69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143,69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."

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