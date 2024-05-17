Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebinin reddine itiraz edildi

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 7 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin'in yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin karara dün itiraz ettiğini duyurdu. Saymaz, dilekçede, ret kararının kaldırılmasının yanında beraat ve tahliye istendiğini de belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Gezi davası hakkında Erdoğan ile konuşacağını dile getirmişti.

Erdoğan'ın seçim sonrasında ana muhalefet partisi lideriyle yaptığı görüşmeyle de "siyasette yumuşama" gündeme gelmiş, iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı da Kavala'nın beraat edebileceğini yazmıştı.

OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLMİŞTİ

Yumuşama mesajlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetmişti. Erdoğan'ın Kavala, Gezi Davası ve Demirtaş gibi konularda geri adım atmayacağı tekrar vurgulanmış, dün karar duruşması görülen Kobani davasında yargılanan isimlere toplam 407 yıl 7 ay hapis cezası verilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Saymaz, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, avukatının Kavala'nın yargılanma talebinin reddedilmesi kararına itiraz ettiğini duyurdu.

"İTİRAZI İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DEĞERLENDİRECEK"

Saymaz'ın paylaşımında şu ifadeler kaydedildi:

"Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin karara dün itiraz etti.

Dilekçede, ret kararının kaldırılması, beraat ve tahliye isteniyor.

İtirazı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek."