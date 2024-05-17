Savcılık, Kobani davasındaki tahliye kararlarına itiraz etti

Savclık, Kobani Davası'nda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat Ata'nın da aralarında yer aldığı 5 tahliye kararına itiraz etti.

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Savcılık, Kobani davasındaki tahliye kararlarına itiraz etti

Kobani davasında savcılık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti.

6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasında dün karar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 47 ayrı suçtan yargılanan yargılanan Selahattin Demirtaş'a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Mahkeme, yargılanan 24 sanığa toplamda 407 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Davada, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Ata'nın aralarında yer aldığı 5 tahliye, 12 beraat, 13 tutukluluğa devam kararı verilirken, firari 72 sanık hakkındaki dosya da ayrıldı.

Ancak dava savcısının bugün tahliye kararlarına itiraz ettiği öğrenildi.

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