NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak

NOW TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet adlı diziyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran Serkay Tütüncü ardından Kusursuz Kiracı ve Kirli Sepeti gibi dizilerle NOW TV ekranında seyircilerle buluşuyordu. Serkay Tütüncü'nün yeni adresi Show TV oldu

NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak

NOW TV dizileriyle ünlenen Serkay Tütüncü artık Show TV dizisinde... Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümlerinde hikayeye yeni karakterler katılıyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE BOMBA TRANSFER

Sandık Kokusu Show TV’nin yeni sezonda da devam edecek. 12 Haziran’da sezon arası verecek dizinin başrol oyuncularından Metin Akdülger’in ardından ekibe yeni iddialı transferler yapılacak. Bu isimlerin başında Serkay Tütüncü geliyor. Son olarak “Kirli Sepeti” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı.

NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak - Resim : 1

İkinci sezon öncesi hikâyesi daha da hareketlenecek olan dizide Serkay Tütüncü “Kıvanç” rolüne hayat verecek. Kıvanç’ın Irmak rolünü canlandıran Meriç Aral’la yakınlaşacağı konuşuluyor. Nezaket Coşkun’un yönettiği diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alıyor.

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