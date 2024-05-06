''Cenazeme gelirlerse taşlayın'' Yıldız Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı

Muhalif kimliğiyle bilinen Yıldız Tilbe'nin vasiyeti ortaya çıktı. Yıldız Tilbe'nin vasiyeti sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımla vasiyetini açıkladı. Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı, siyasetçi istemiyorum" dedi. Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı başta facebook olmak üzere çok sayıda sosyal medya hesabından binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yıldız Tilbe, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Her açıklaması olay olan şarkıcı vasiyetini açıkladı.

CENAZESİNE GELMELERİNİ İSTEMİYOR

Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek şunları yazdı:

"Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah''ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum."