Bahar dizisine Demet Evgar'ı bile bölgede bırakacak yeni isim! Anlaşma tamam

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ı buluşturan "Bahar" dizisi her salı seyirciyi ekran başına toplamaya devam ederken kadroya yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni oyuncu herkesi şaşırtacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasemin Kay Allen ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna dahil oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, MF Yapım imzalı dizisinin Yasemin Kay Allen, 12. bölümden itibaren dahil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Ayça Üzüm’ün senaryosu yazdığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bahar dizisi ekrana geldiği ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Bahar dizisi eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bahar'ın haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi.